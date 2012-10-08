〔印度经济〕财长称印度将宣布"可靠且可行"的财政整顿计划

标题新闻：韩国统一部发言人称，认为朝鲜政权与谋杀金正男有牵连
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路透新德里10月8日电---印度财长表示,计划宣布一条整顿财政的可靠且可行的路径.此前一个政府小组警告称,高补贴已使得印度濒临财政悬崖.
财长还表示,需要稳定印度卢比的汇率.(完)
--编译 隋芬;审校 侯向明
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0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英