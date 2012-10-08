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货币新闻 | 2012年 10月 8日 星期一 14:02 BJT

〔印度经济〕财长称印度将宣布"可靠且可行"的财政整顿计划

路透新德里10月8日电---印度财长表示,计划宣布一条整顿财政的可靠且可行的路径.此前一个政府小组警告称,高补贴已使得印度濒临财政悬崖.

财长还表示,需要稳定印度卢比的汇率.(完)

--编译 隋芬;审校 侯向明

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