〔离岸人民币〕英国富时集团和美国Cürex新增7个离岸人民币定盘基准

路透香港10月8日电---全球指数提供商富时集团和美国知识产权及技术开发商Cürex集团周一公布,向富时Cürex FX系列指数新增七个离岸人民币(CNH)定盘基准,以扩大离岸人民币市场的产品系列.

除6月12日已公布的美元/离岸人民币定盘价以外,新增的离岸人民币定盘汇价包括:欧元/人民币,英镑/人民币,坡元/人民币,人民币/日圆,澳元/人民币,人民币/港元和加元/人民币.

汤森路透已每日发布美元/离岸人民币定盘汇价CNHFIX=.

"我们预料离岸人民币市场将有显着增长,这将促进相关金融产品的发展,这些金融产品将提升外汇价格发现的透明度,参与者在该平台拥有均等的机会进行具有充分流动性的交易."Cürex集团主席暨执行长Bill Dale表示.

中国一直加紧努力促进人民币交易和使用的国际化,冀望到2015年实现人民币基本可兑换,最终成为与美元类似的全球储备货币.

市场人士也在寻求离岸人民币市场的业务机会.作为这一初创市场的领先银行,汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)在5月份新推出六个与离岸人民币相关的货币对,包括欧元/人民币,英镑/人民币,人民币/港元,坡元/人民币,加元/人民币和人民币/墨西哥披索.

随着中国政府的大力扶持和扩大积极参与,交易员估计目前每天美元/离岸人民币(现汇和远期)成交额达40-50亿美元,超越美元/境内人民币无本金交割远期外汇(NDF)市场.

富时Cürex fix汇率将可在Cürex外汇电子通信网络(ECN)市场内执行交易,该市场允许实时的指标FIX交易,并为店头交易(OTC)市场提供高速的指数数据计算.(完)