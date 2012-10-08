〔中国经济〕"黄金周"带动零售餐饮同比增15%,增速较去年回落--商务部

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透北京10月8日电---中国中央电视台引述商务部数据称,刚刚结束的"双节"(中秋与国庆)假期,商务部重点监测全国零售和餐饮企业销售额约8,006亿元人民币,比2011年国庆期间增长15%左右.
中国今年中秋与国庆长假合二为一,组成9月30日至10月7日的八天长假,比往年的"黄金周"多了一天.
但与今年的经济减速相对应,"黄金周"消费增速也较去年同期有所回落.
商务部数据显示,2011年的10月1日至7日,商务部重点监测的全国零售和餐饮企业销售额为6,962亿元左右,比2010年"十一"黄金周增长17.5%.
根据中国政府发布的2012年中秋、国庆节假日旅游信息通报,9月30日-10月7日,全国纳入监测的119个直报景区点共接待游客3,424.56万人次,同比增长20.96%;旅游收入17.65亿元,同比增长24.96%.(完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。