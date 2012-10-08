〔中国经济〕"黄金周"带动零售餐饮同比增15%,增速较去年回落--商务部

路透北京10月8日电---中国中央电视台引述商务部数据称,刚刚结束的"双节"(中秋与国庆)假期,商务部重点监测全国零售和餐饮企业销售额约8,006亿元人民币,比2011年国庆期间增长15%左右.

中国今年中秋与国庆长假合二为一,组成9月30日至10月7日的八天长假,比往年的"黄金周"多了一天.

但与今年的经济减速相对应,"黄金周"消费增速也较去年同期有所回落.

商务部数据显示,2011年的10月1日至7日,商务部重点监测的全国零售和餐饮企业销售额为6,962亿元左右,比2010年"十一"黄金周增长17.5%.

根据中国政府发布的2012年中秋、国庆节假日旅游信息通报,9月30日-10月7日,全国纳入监测的119个直报景区点共接待游客3,424.56万人次,同比增长20.96%;旅游收入17.65亿元,同比增长24.96%.(完)