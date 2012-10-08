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货币新闻 | 2012年 10月 8日 星期一 14:23 BJT

〔国际油市〕油价下跌逾1美元,受美元走强及经济忧虑打压

路透新加坡10月8日电---油价周一下滑逾1美元,受美元走强及市场对脆弱的全球经济正损及燃料需求的担忧所打压.

0611GMT,布兰特原油期货11月合约LCOc1跌1.10美元,至每桶110.92美元.美国原油期货CLc1跌1.08美元至每桶88.80美元.(完)

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