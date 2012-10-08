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市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 14:21 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元由两周高点回落,因利好就业数据提振美元

路透苏黎世10月8日电---瑞郎兑美元周一走软,由上周触及的两周高点回落,因美国失业率意外下降,缓解了投资者对美国经济前景的担忧,提振美元走强.

美国劳工部上周五公布,9月失业率降至2009年1月以来最低.[ID:nEAPA50DS3]该消息引发10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR上涨,也扶助美元攀升.

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