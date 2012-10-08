〔欧元债市〕德债价格上涨,市场对欧元区财长会议成果期望不高

路透伦敦10月8日电---德国公债期货继上一交易日急剧下跌后周一上涨,因西班牙请求纾困时间上的不确定性左右市场人气,而且今日稍晚的欧元区财长会议预计也不会取得什么进展.

欧元区财长会议周一将正式启动规模为5,000亿欧元的欧元区永久纾困基金,并将讨论西班牙预料中的求助.该国或将向欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)申请预备性信用额度.