〔欧元债市〕德债价格上涨,市场对欧元区财长会议成果期望不高

中国企业：中石油集团获阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%权益，为期40年
路透上海2月20日 - 中国石油天然气集团公司公告称，获得阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%的权益，合同期40年，同时获得项目联合作业公司阿布扎比陆上作业公司(ADCO)8%股份。
路透伦敦10月8日电---德国公债期货继上一交易日急剧下跌后周一上涨,因西班牙请求纾困时间上的不确定性左右市场人气,而且今日稍晚的欧元区财长会议预计也不会取得什么进展.
欧元区财长会议周一将正式启动规模为5,000亿欧元的欧元区永久纾困基金,并将讨论西班牙预料中的求助.该国或将向欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)申请预备性信用额度.
由于市场预期西班牙将会求助,启动欧洲央行的公债购买计划,预期心理已使西班牙公债收益率大幅下降,不过分析师称若要持续保持低位,西班牙需要采取实际行动.
路透上海2月20日 - 中国石油天然气集团公司公告称，获得阿布扎比ADCO陆上油田开发项目8%的权益，合同期40年，同时获得项目联合作业公司阿布扎比陆上作业公司(ADCO)8%股份。
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国