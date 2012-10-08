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债券 | 2012年 10月 8日 星期一 14:33 BJT

〔欧元债市〕德债价格上涨,市场对欧元区财长会议成果期望不高

路透伦敦10月8日电---德国公债期货继上一交易日急剧下跌后周一上涨,因西班牙请求纾困时间上的不确定性左右市场人气,而且今日稍晚的欧元区财长会议预计也不会取得什么进展.

欧元区财长会议周一将正式启动规模为5,000亿欧元的欧元区永久纾困基金,并将讨论西班牙预料中的求助.该国或将向欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)申请预备性信用额度.

由于市场预期西班牙将会求助,启动欧洲央行的公债购买计划,预期心理已使西班牙公债收益率大幅下降,不过分析师称若要持续保持低位,西班牙需要采取实际行动.

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