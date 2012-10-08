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货币新闻 | 2012年 10月 8日 星期一 14:43 BJT

〔法国经济〕央行估计第三季GDP下滑0.1%,服务业与制造业双衰退

路透巴黎10月8日电---法国央行9月进行的经济活动调查显示,第三季国内生产总值(GDP)估计为衰退0.1%,服务业与制造业双双下滑.(完)

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