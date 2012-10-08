〔路透调查〕金融机构固定收益部门对中国10月降准预期仍存,但有所降温

路透北京10月8日电---第10期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,受访金融机构对中国央行10月调降存款准备金率的预期仍存,但有所降温,降息预期亦再度淡化.而债券收益率近来大幅走升,以及流动性预期相对改善,使得看多债市相对增加,市场也提前有体现.

逾九成受访金融机构固定收益部门认为,央行10月将维持一年期存款基准利率3%不变;且除保险机构外,所有银行和券商机构均一致认为央行10月不会降息.

不过,10月中国公开市场庞大逆回购到期等因素带来的资金缺口,以及中国经济本身的低迷,使得参与机构仍期许央行会降准备金率,但这一预期已略有减弱.

逾五成参与机构认为,大型存款类机构法定存款准备金率在10月将会调降一次,这较上期展望时下降两成.

中国央行今年以来已两度降息,并两次调降存准率.此前一次降息时间为7月6日;最近一次降准时间则为5月18日.

近来中国债券收益率大幅走升,以及投资者度对资金面预期相对改善,使得看多债市的参与机构增加,但该预期效应自9月中下旬来就开始有所体现.调查显示,中国10月末10年期国债收益率估值料为3.44%,较9月末下跌1个基点(bp).

第10期展望调查共有30家机构参与.其中,银行类参与机构15家,包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)等五家国有银行.

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等九家,保险类参与机构有人寿资产等五家,基金类参与机构还是中银基金一家.

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查,频率为每月一次.调查共涉及八大系列19个关键性指标,包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor,以及国债、金融债和信用债收益率,从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势.(完)