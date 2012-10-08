〔全球金市〕金价下滑,美国就业数据优于预期打击买兴

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透新加坡10月8日电---金价周一下跌逾0.5%,有可能录得三周来最高单日降幅,之前一份给人意外惊喜的美国就业报告打击了黄金作为通胀对冲工具的魅力.
美国9月失业率意外降至近四年低位的7.8%,令一部分人开始怀疑美国联邦储备理事会(美联储, FED)推出的用于刺激就业市场的举措,其持续时间是否会像最初预期得那样久.
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。