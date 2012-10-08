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亚洲 | 2012年 10月 8日 星期一 14:52 BJT

〔全球金市〕金价下滑,美国就业数据优于预期打击买兴

路透新加坡10月8日电---金价周一下跌逾0.5%,有可能录得三周来最高单日降幅,之前一份给人意外惊喜的美国就业报告打击了黄金作为通胀对冲工具的魅力.

美国9月失业率意外降至近四年低位的7.8%,令一部分人开始怀疑美国联邦储备理事会(美联储, FED)推出的用于刺激就业市场的举措,其持续时间是否会像最初预期得那样久.

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