中国拍卖企业进军香港市场

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译)
路透香港10月7日电---中国嘉德周日在香港首拍，受国际买家、低税收和稳定的监管体系吸引，这种趋势可能给国际拍卖企业带来更多竞争。
受益于中国艺术品市场蓬勃发展，中国嘉德去年录得17.7亿美元营收，成为全球第三大拍卖商。
“我们希望赢得更多海外市场和买家，”中国嘉德总裁王雁南表示。王雁南是赵紫阳的女儿。
尽管此次拍卖规模相对较小，却被看作是中国顶级拍卖公司进军佳士得和苏富比等国际拍卖巨头地盘的标志性行动。佳士得和苏富比长期主导香港、纽约和伦敦等国际拍卖中心。
艺术品市场报告显示，中国嘉德的主要竞争对手--北京保利国际拍卖有限公司计划11月底在香港举行首拍，北京艺融国际拍卖有限公司和北京荣宝拍卖有限公司也计划在一两年内进军香港。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保