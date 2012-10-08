版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 15:24 BJT

〔标题新闻〕英国BAE最大股东反对其同欧洲宇航防务集团(EADS)之间450亿美元的合并交易

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWLA4402]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐