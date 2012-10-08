版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 15:19 BJT

《汇市简讯》欧元/美元:1.2970一直到1.2940都布有买单

0705GMT

* 在1.2920和1.2900处有进一步的买兴

* 在1.3030-40有卖单,1.3050处卖单更多

* 最近到期的期权的执行价分别在1.2970, 1.3000和1.3025

* 1.2804-1.3072走势的短期费波纳奇回档技术位分别见于1.2970, 1.2938和1.2907.(完)

--编译 王洋; 审校 高琦

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐