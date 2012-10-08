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债券 | 2012年 10月 8日 星期一 15:38 BJT

〔欧洲经济〕IMF官员称欧洲应准备重组希腊债务

路透阿姆斯特丹10月8日电---国际货币基金组织(IMF)执行董事Menno Snel表示,若希腊财政负担证明是不可维系的,则欧洲国家应考虑重组希腊债务.

"届时无疑会讨论各国作出贡献的议题,"荷兰报纸Het Financieele Dagblad援引Snel的话报导称.

其评论突显出欧盟、欧洲央行(ECB)和IMF之间,对于如何解决债务危机的看法分歧.(完)

--编译 田建华;审校 王冠中

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