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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 09:21 BJT

〔中国公开市场〕今日将进行2,650亿逆回购,期限七天和28天--业内人士

路透上海10月9日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行2,650亿元人民币逆回购操作,其中七天期逆回购操作量为1,650亿元,28天期为1,000亿元.

国庆节前一周(9月24日-28日)央行公开市场共进行了4,700亿元逆回购操作,当周净投放3,650亿元,创出单周净投放量纪录新高.逆回购期限包括14天和28天,中标利率均持稳,分别为3.45%和3.60%.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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