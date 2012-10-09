〔中国公开市场〕今日将进行2,650亿逆回购,期限七天和28天--业内人士

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透上海10月9日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行2,650亿元人民币逆回购操作,其中七天期逆回购操作量为1,650亿元,28天期为1,000亿元.
国庆节前一周(9月24日-28日)央行公开市场共进行了4,700亿元逆回购操作,当周净投放3,650亿元,创出单周净投放量纪录新高.逆回购期限包括14天和28天,中标利率均持稳,分别为3.45%和3.60%.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)
**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]
**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]
--发稿 边竞; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p