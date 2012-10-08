《汇市简讯》澳元/美元期权波动率上扬,因现汇下跌

0712GMT
* 澳元/美元成为市场重现避险情绪的最大受害者,较周五所及高位下跌超过125点
* 市场再次做多澳元/美元期权,拉抬隐含波动率曲线--1个月期期权波动率报9.1%,上周五报8.4%,上周三高位在9.4%
* 小时图显示,一个月期期权实际波动率目前为8.7%,构成支撑
* 上周三个月期澳元/美元价平期权波动率从9.6%跌至8.6%,今日报9.2%,一年期期权波动率曾从11.3%跌至10.9%,目前报11.15%
* delta值为0.25的一个月期期权风险逆转指标(RR)重新站上1.3%,上周介于1.3-1.1%(偏向澳元卖权)
(完)
--编译 白云;审校 王冠中
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