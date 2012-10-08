《汇市简讯》澳元/美元期权波动率上扬,因现汇下跌

* 市场再次做多澳元/美元期权,拉抬隐含波动率曲线--1个月期期权波动率报9.1%,上周五报8.4%,上周三高位在9.4%

* 上周三个月期澳元/美元价平期权波动率从9.6%跌至8.6%,今日报9.2%,一年期期权波动率曾从11.3%跌至10.9%,目前报11.15%