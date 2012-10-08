〔中国债市〕节后首日回购利率攀升推高IRS,关注明日逆回购操作规模

路透上海10月8日电---中国人民币利率互换(IRS)周一普涨,短端涨幅并稍多.因节后首日流动性显紧,主要回购利率明显攀升.目前市场消息面较为淡静,短期内还是要关注央行公开市场操作,看其逆回购规模是否会有效纾缓略紧的资金面.

银行间市场周一主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS明显上行.国庆长假后首日即面临存款准备金例行调整日,机构为应对备付压力,盘初多心态谨慎,致回购利率开高;不过随着大行逐步入场出钱,尽管利率仍高位盘旋,但资金稍紧局面已趋缓.[ID:nSB2035463]

上海一银行交易员称,在消息面较为淡静的情况下,资金市场质押回购式利率攀升,无疑是推动今日IRS普涨的主要因素.目前短线最大的关注点还是公开市场逆回购操作规模.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.[ID:nSB2034789][CN/MMTCN]

北京一银行交易员补充说,至目前,短端涨势稍明显.其中一年期品种上涨6个基点(bp)左右,五年期涨幅约4个bp,但总体交投较为清淡.

今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

--------------------------------------------------------------------------------------

周一 3.3500/3.4750 3.1000/3.2000 3.1100/3.2100 3.1500/3.2500 3.1675/3.4800

9月29日 3.3000/3.4120 3.0683/3.1600 3.0733/3.1700 3.1167/3.2167 3.1260/3.4160

--------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0500/+0.0630 +0.0317/+0.0400 +0.0367/+0.0400 +0.0333/+0.0333 +0.0415/+0.0640

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)