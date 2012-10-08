《中国证券焦点》监管层市场化救市遭冷遇,十八大或成股市反弹契机

* 监管层坚持市场化救市但遭冷遇

* 投资者期盼暂停新股发行等行政救市手段

* 十八大或成股市反弹契机

作者 林琦

路透上海10月8日电---中国经济持续减速以及未来预期不明朗,令经济晴雨表的国内股市成为今年来全球表现最差市场.中国监管层不断采取市场化救市措施,但大盘疲弱依旧,众多投资者仍热切期盼例如暂停新股发行等行政化救市手段.

未来监管层与投资者的博弈料还会继续,但即将召开的中共十八大会给双方带来一个缓冲期,维稳预期或会推动大盘在十八大前出现一波小反弹.但市场未来大的运行趋势,仍难明确.

"这种救市没用,股市真正的问题是许多人不愿放弃原先的投机风格."银河证券资深分析师任承德指出,"管理层努力将市场引向成熟,打造蓝筹股市场,但市场还是顽固地想要回到过去."

管理层近期出台了吸引更多海外投资者透过合格境外机构投资者(QFII)进入A股市场;将加快QFII审批,放宽投资额度和资金汇出入限制;以及间接为股市提供资金的中国证券金融公司计划再次增资扩股等诸多市场化利好,但大盘仍是疲态难改.

任承德说,许多国内投资者一直不愿放弃旧有的操作模式,即以消息、概念、题材等因素为核心的炒作,大家把近期股市大跌归咎于新股扩容过快,所以其认为最有效的救市措施就是暂停新股发行.

于是9月27日仅仅一则证监会将宣布暂停新股发行等救市政策的市场传言,令沪综指当日放量大涨2.6%,创近三周最大单日涨幅.但随后官方证实,该则传言纯属子虚乌有.

国庆长假后首个交易日沪综指收跌0.6%至2,074点.分析师指出,尽管最新中国制造业采购经理人指数(PMI)略有好转,监管层亦释放一些利多信号,但主板新股审核的恢复,仍令市场人气受打击,大盘未能延续长假前的反弹走势.

沪综指今年前九个月累计下跌逾5%,是全球主要股市中表现最差的,同期美国纳斯达克指数.IXIC和德国DAX指数.GDAXI上涨约两成;就连处于欧债危机中的法国股市亦上涨6%.若年底前A股市场表现没有改观,有望连续第二年位列全球主要股市中表现最差,

**行政化救市日渐式微**

是否停发新股,已成为近阶段投资者与监管层的角力点.今年来,不少投资者在媒体或论坛微博等上发表言论称,国内股市过分强调融资功能,呼吁管理层暂停新股发行以挽救股市,否则大盘疲势难改.

而让一些老股民时常引述的例子是,2005年6月起历时一年的暂停新股发行,是催生中国股市有史以来幅度最大的2006-2007年牛市行情的一个重要因素.

知名股市评论人士水皮近期对媒体表示,"如果市场没有挣钱的财富效应,场外资金增量不足,IPO还要进行,那么指数还是只能下跌才能消化新的融资抽血."

他并认为,沪深交易所舍近求远跑到海外去路演,拉拢境外投资者投资中国A股,这也属于病急乱投医的无奈.

但中国证监会并不为所动,反之以行动作出回应:近期先后恢复了暂停约两个月的创业板和主板的新股首次公开发行(IPO)申请的审核,浙江世宝9月28日启动其A股发行程序.

"以行政手段来人为干预市场,已经越来越不太可能出现了."华西证券研究所首席策略分析师曹雪峰指出,以往的经验来看,行政手段救市往往不能持续,而且近年来效应在减弱.

实际走势也证明,在中国股市逾20年的运行期间,停发新股、调降印花税等行政化救市手段只能在短期内推高市场,但随后大盘一无例外均创出新低.

不过,细心人仍能发现IPO市场的变化,如浙江世宝的发行周期延长了.上海一位不愿具名的投行人士曾表示,"停发新股是一个极端,其实放慢节奏也能达到(减轻扩容压力)同样的效果,这说不定就是证监会一种窗口指导手段."[ID:nSB1802272]

有市场人士分析,若是股市短期内依旧低迷下滑,监管层还是可以通过一些市场化的制度创新继续投放利多.例如控制新股审核和发行节奏,蓝筹股当天可回转交易(T+0)等.

去年底郭树清担任中国证监会主席以后,一直强调证券市场的市场化改革,例如新股发行制度更趋市场化,减免交易费用,鼓励大股东增持上市公司股份,不断给市场打气添力.

**十八大维稳行情可期**

近日中共中央政治局会议确定,中共十八大会议将于11月8日召开.该次会议将确定下一届中共中央领导层.

该会议或会令投资者与监管层的博弈暂时缓解.因有中国特色的维稳需要,将为国内股市制造整体偏暖的环境.独立基金研究机构--好买基金周一发布报告认为,政策维稳将限制股指下行空间,短期大盘将迎来阶段性反弹.

该报告认为,巨额逆回购到期及季节性财政存款上缴等因素叠加,10月央行降低存款准备金率的预期将再次高企,而欧债危机企稳及美国经济复苏信号,亦为A股创造良好的外部环境.

任承德称,影响近期股市走势的关键点包括国内经济、海外经济及市场人气等.而十八大召开带来的维稳需求,将是促使市场人气短期好转的重要因素.若沪综指升破技术上的颈线位置2,130点,将会进一步激发人气,大盘有望出现一波中级反弹.

"近期大盘是有可能出现反弹,毕竟跌了三四个月了,但空间不会大,股票涨是需要钱来推动了,现在外面的钱也不充裕."上海一资产管理公司基金经理则表示,

但十八大后中国股市将会走向何方,大多投资界人士仍感茫然,毕竟新一届领导人的执政纲领仍不清晰.

全球知名投行巴克莱最新报告称,新一届中共全国代表大会每次召开时,与股市涨跌无明显的关联性.过去20年里,1992年十四大和1997年十五大召开后,股指上涨,但之后的十六大和十七大,股指却都是下跌的.

"长期来看,(十八大)与股市有关联."国泰君安首席策略分析师钟华指出,新一届领导人的经济政策,将会对国内宏观经济及产业环境产生深远影响,而这种影响亦会体现在上市公司的业绩及成长性上.(完)