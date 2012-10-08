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市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 15:58 BJT

〔美国农业〕USDA或预计玉米产量降至六年低位,期末库存或达17年最低

* 发布项:USDA 10月作物产量和供需报告

* 发布时间:10月11日(周四)1230GMT

* 乾旱料令美国玉米产量降至六年低位

* 2012/13年度期末库存和库存消费比料降至17年低位

* USDA或在未来报告中进一步调降玉米收获面积

路透芝加哥10月8日电---美国农业部(USDA)本周的报告料将显示,今年美国玉米收成料为六年最低,2012/13年度末玉米供应量或降至17年低位,因50多年来最严重的乾旱打击作物产量.

农业部将于周四1230GMT发布10月作物产量和供需报告.

路透访问的26名分析师平均预估,本年度玉米产量为106.01亿蒲式耳,较USDA 9月时的预估减少1.26亿蒲式耳或1.2%.

分析师预计2012/13年度玉米期末库存为6.48亿蒲式耳,较USDA 9月报告预估减少8,500万蒲式耳,或11.6%.这相当于1995/96市场年度以来最紧张的供应量.

分析师对玉米单产的平均预估实际上较9月USDA报告略微增加,为122.884蒲式耳,但因弃收面积增加,使得总收成预估降低.

基于9月USDA报告中玉米总消费量112.50亿蒲式耳的估值,库存消费比将降至5.76%,亦为17年以来最低.

尽管由于玉米价格维持在历史高位附近,需求料将开始减弱,但到明年夏季的供应料仍会紧张.

在另一项路透调查中,12名分析师预估明年全球玉米和饲料小麦供应将减少,后者的供应受累于美国和俄罗斯黑海地区的乾旱.

分析师平均预估,2012/13年度全球小麦期末库存为1.72813亿吨,低于USDA 9月时预估的1.76710亿吨,玉米期末库存平均预估为1.21322亿吨,亦低于USDA当时预估的1.23950亿吨.(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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