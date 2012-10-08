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市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 15:50 BJT

《汇市简讯》期权市场存在对一个月期欧元/美元波动率期权的买需

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* 一个月期欧元/美元期权波动率在上周五美国公布非农就业数据后触及8.4%,比近期所及四年低点仅低0.2点

* 今日亚洲市场一个月期合约成交价为8.9%,在伦敦市场的成交价为8.85-8.9%

* 欧元/美元现汇从1.3070的高点回落100个点,提振期权波动率

* 三个月期期权波动率报8.65%,上周五曾触及四年新低8.4%,1年期波动率则从9.7%升至9.85%

* 早前有买家以12.25的价格买入周二到期/行权价1.2960的隔夜期权,行权价1.3000的隔夜期权价格为12.0

(完)

--编译 白云;审校 张明钧

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