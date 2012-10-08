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市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 16:09 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元脱离一周高点,美元指数走强

* 美元走强,因美债收益率上扬

* 更多财政紧缩使得英国经济复苏难度加大

* 英国央行或再度放宽政策,将冲击英镑

路透伦敦10月8日电---英镑兑美元周一从一周高点回落,因较高风险的货币和资产承压,而英国经济前景黯淡可能令其近期受制.

美元指数.DXY走强,周五公布的美国失业率意外下滑,缓轻对经济的担忧.这令投资者重新评估第三轮量化宽松(QE)可能的规模和存续时间,并帮助美元.

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