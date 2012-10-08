《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月8日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*中粮集团 300 45 6 10/9簿记建档 建设银行 AAA 10/10 10/11
中信证券
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*华能集团 200 40 2 10/9簿记建档 工商银行 AAA 10/10 10/11
中信银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*申能股份 30 10 12 10/12簿记建档 交通银行 AAA 10/15 10/16
(600642.SS) 建设银行
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*开滦集团 20 20 12 10/12簿记建档 国开行 AAA 10/15 10/16
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上海电气集团 65 35 12 10/9簿记建档 农业银行 AAA 10/10 10/11
民生银行
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绿地能源集团 7 4 12 10/11簿记建档 北京银行 AA- 10/12 10/15
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国家电网 100 100 12 10/11簿记建档 中国银行 AAA 10/12 10/15
招商银行
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江苏凤凰出 30 15 12 10/11簿记建档 南京银行 AA+ 10/12 10/15
版传媒集团 民生银行
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郑州煤炭 30 30 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- --
工业集团 兴业银行
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山东三星集团 10 6 12 推迟发行 中信银行 AA- -- --
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平高电气 5 5 12 推迟发行 广发银行 AA -- --
(600312.SS)
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营口港 12 12 12 *推迟发行 浦发银行 AA+ -- --
务集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*佛塑科技 8 3 5 10/12簿记建档 光大银行 AA 10/15 10/16
(000973.SZ)
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*深圳投资控股 100 40 5 10/12簿记建档 国开行 AAA 10/15 10/16
农业银行
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新奥(中国) 7 7 5 *10/15簿记建档 农业银行 AA+ *10/17 *10/18
燃气投资公司 (浮息,一年期Shibor基准)
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北京国有资产 30 15 5 10/9簿记建档 北京银行 AAA 10/11 10/12
经营公司
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杭州萧山机场 20 5 5 10/9簿记建档 交通银行 AA+ 10/10 10/11
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国家电网公司 100 100 3 10/10簿记建档 国开行 AAA 10/11 10/12
广发银行
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大全集团 7 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- --
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红星美凯龙 15 9 5 推迟发行 工商银行 AA -- --
家居集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增.(完)
--整理 刘昕; 审校 李宏薇