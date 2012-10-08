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亚洲 | 2012年 10月 8日 星期一 17:49 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月8日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限    发行日      主承销商    主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                      (缴款日) 
=============================================================================================
*中粮集团      300        45       6     10/9簿记建档 建设银行     AAA       10/10     10/11
                                                      中信证券
============================================================================================= 
*华能集团      200        40       2     10/9簿记建档 工商银行     AAA       10/10     10/11
                                                      中信银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额   拟发规模  期限     发行日        主承销商  主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)     (亿元)   (月)                                       (缴款日)   
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*申能股份       30        10       12   10/12簿记建档    交通银行     AAA      10/15    10/16
(600642.SS)                                              建设银行
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*开滦集团       20        20       12   10/12簿记建档    国开行       AAA      10/15    10/16
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上海电气集团    65        35       12   10/9簿记建档     农业银行     AAA      10/10    10/11
                                                         民生银行
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绿地能源集团     7         4       12   10/11簿记建档    北京银行     AA-      10/12    10/15
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国家电网       100       100       12   10/11簿记建档    中国银行     AAA      10/12    10/15
                                                         招商银行
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江苏凤凰出      30        15       12   10/11簿记建档    南京银行     AA+      10/12    10/15
版传媒集团                                               民生银行
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郑州煤炭        30        30       12    推迟发行        浦发银行     AA+       --       --
工业集团                                                 兴业银行
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山东三星集团    10         6       12    推迟发行        中信银行     AA-       --       --
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平高电气         5         5       12    推迟发行        广发银行     AA        --       --
(600312.SS)
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营口港          12        12       12   *推迟发行        浦发银行     AA+       --       --
务集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

 发行人       注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日    上市日 
               (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)
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*佛塑科技        8         3       5     10/12簿记建档   光大银行      AA      10/15     10/16 
(000973.SZ)
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*深圳投资控股  100        40       5     10/12簿记建档   国开行        AAA     10/15     10/16
                                                         农业银行
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新奥(中国)       7         7       5    *10/15簿记建档   农业银行      AA+    *10/17    *10/18
燃气投资公司           (浮息,一年期Shibor基准)
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北京国有资产    30        15       5     10/9簿记建档    北京银行      AAA     10/11     10/12
经营公司                                                       
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杭州萧山机场    20         5       5     10/9簿记建档    交通银行      AA+     10/10     10/11
                                                       
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国家电网公司   100       100       3    10/10簿记建档    国开行        AAA     10/11     10/12
                                                         广发银行
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大全集团         7         4       3       推迟发行      工商银行      AA-      --        --
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红星美凯龙      15         9       5       推迟发行      工商银行      AA       --        --
家居集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日  上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 刘昕; 审校 李宏薇

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