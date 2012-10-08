《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月8日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中粮集团 300 45 6 10/9簿记建档 建设银行 AAA 10/10 10/11 中信证券 ============================================================================================= *华能集团 200 40 2 10/9簿记建档 工商银行 AAA 10/10 10/11 中信银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *申能股份 30 10 12 10/12簿记建档 交通银行 AAA 10/15 10/16 ( 600642.SS ) 建设银行 ============================================================================================= *开滦集团 20 20 12 10/12簿记建档 国开行 AAA 10/15 10/16 ============================================================================================= 上海电气集团 65 35 12 10/9簿记建档 农业银行 AAA 10/10 10/11 民生银行 ============================================================================================= 绿地能源集团 7 4 12 10/11簿记建档 北京银行 AA- 10/12 10/15 ============================================================================================= 国家电网 100 100 12 10/11簿记建档 中国银行 AAA 10/12 10/15 招商银行 ============================================================================================= 江苏凤凰出 30 15 12 10/11簿记建档 南京银行 AA+ 10/12 10/15 版传媒集团 民生银行 ============================================================================================= 郑州煤炭 30 30 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- 工业集团 兴业银行 ============================================================================================= 山东三星集团 10 6 12 推迟发行 中信银行 AA- -- -- ============================================================================================= 平高电气 5 5 12 推迟发行 广发银行 AA -- -- ( 600312.SS ) ============================================================================================= 营口港 12 12 12 *推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- 务集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =============================================================================================== *佛塑科技 8 3 5 10/12簿记建档 光大银行 AA 10/15 10/16 ( 000973.SZ ) =============================================================================================== *深圳投资控股 100 40 5 10/12簿记建档 国开行 AAA 10/15 10/16 农业银行 =============================================================================================== 新奥(中国) 7 7 5 *10/15簿记建档 农业银行 AA+ *10/17 *10/18 燃气投资公司 (浮息,一年期Shibor基准) =============================================================================================== 北京国有资产 30 15 5 10/9簿记建档 北京银行 AAA 10/11 10/12 经营公司 ============================================================================================== 杭州萧山机场 20 5 5 10/9簿记建档 交通银行 AA+ 10/10 10/11 ============================================================================================== 国家电网公司 100 100 3 10/10簿记建档 国开行 AAA 10/11 10/12 广发银行 ============================================================================================== 大全集团 7 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ============================================================================================== 红星美凯龙 15 9 5 推迟发行 工商银行 AA -- -- 家居集团 ============================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 刘昕; 审校 李宏薇