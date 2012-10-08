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市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 16:51 BJT

《汇市简讯》美元/日圆波动率曲线几无变动

0821GMT

* 一个月美元/日圆波动率上周五从6.8%降至6.6%,但今日又重新回到6.9%.

* 伦敦早盘,一个月买价报在78.55,波动率是7.05%.

* 三个月和一年的波动率上周触及五年新低,分别是6.7%和8.7%,目前已经成为支撑.

* 鉴于日本和美国都逢假期,整体活动非常淡静.

(完)

--编译 高琦; 审校 王洋

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