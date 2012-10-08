〔中国债市〕现券收益率整体上行,PMI向好及资金面收紧令市场承压

路透上海10月8日电---中国银行间债市周一现券收益率整体上行,其中中长期品种涨幅明显.长假期间公布的官方9月制造业PMI数据向好,加之资金面偏紧,债市整体承压,买气不佳.

交易员指出,官方9月制造业PMI持续向好,增加经济筑底企稳的预期,美国失业率下降缓解对美国经济的担忧,基本面因素利空债市.而节后资金面也不如节前放松,综合作用下形成现券收益率的整体上涨.

"今天(市场)比较清淡,一来资金不如节前松,二来PMI和美国那边的(经济)情况也都显示向好,估计后续收益率还得涨."北京一银行交易员称.

该交易员指出,现券收益率经过前期下跌后,后续跌幅已十分有限,而此时出现利空因素很容易形成反弹,进而带动市场情绪.

中国官方9月制造业PMI小幅升至接近荣枯分水岭,为连续四个月回落后首次回升.这表明中央"稳增长"举措效应逐渐显现,经济正筑底趋稳,未来有望稳中略升.[ID:nST0559425]

中国银行间市场周一早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS明显上行.国庆长假后首日即面临存款准备金例行调整日,机构为应对备付压力,盘初多心态谨慎,致回购利率开高;不过随着大行逐步入场出钱,尽管利率仍高位盘旋,但资金稍紧局面已趋缓.[ID:nSB2035463]

剩余期限约9.91年的国债120015券最新成交对应收益率CN120015=CFXS在3.5000%,上日尾盘为3.4336%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.7336 3.8268

上日 3.3812 3.1321

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0450/2.9730

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8150/2.7500

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3188/3.2625 (完)

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