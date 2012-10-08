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市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 17:30 BJT

《汇市简讯》一个月期英镑/美元期权波动率受到良好支撑

0850GMT

* 一个月期英镑/美元期权波动率上周五曾尾盘测试6.0%,但今日回升至6.5%

* 一个月期期权合约将于11月8日到期,所以包含对下次英国央行货币政策委员会(MPC)政策决议的预期

* 一个月隐含波动率近期创下五年新低5.9%,小时图的实际波动率5.8%形成支撑

* 三个月期波动率报6.4%,近期所及五年低点在6.2%,一年期波动率在7.45%,9月25日创下的五年低点在7.25%

* 周四到期/行权价1.6110的英镑/美元期权今日在7.5%交投,12月18日到期/行权价1.60的期权价格报6.55%

* 有更大规模的期权将到期,将在纽约时点交割,行权价分别1.6030、1.6100和1.6250

* 本周将到期的外汇期权一览表TGM2369

(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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