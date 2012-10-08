(重温稿)《台湾新债预测》台电10年期公司债得标利率料落在1.42-1.44%

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透台北10月8日电---路透调查显示,台湾最大公司债发行单位--台电明日(9日)标售的10年期公司债得标利率将落在1.42-1.44%;七年期得标利率则在1.29-1.31%.
据接受路透调查的承销商预估区间显示,10年期得标利率最低预估在1.40%,最高在1.45%;七年期最低预估在1.29%,最高在1.34%.
台电将于明日标售70亿台币无担保公司债,期限为七年及10年,其中七年期预计发行20亿台币、10年期发行50亿台币,惟增额以不超过原订金额的50%,减额以不超过原订金额30%为原则.
台电前次是在9月12日标售公司债,当时10、七年期券分别以1.43%、1.31%定价,总共发行103亿台币,较预计发行总额70亿台币增量47%.[ID:nST0550565](完)
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--记者 董永年; 审校 曾祥进
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
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