(重温稿)《中国新债预测》国开福娃债增发利率料接近二级,更看好中长期品种需求

* 招标品种: 国开行第38-42期固息债第二次增发(1/3/5/7/10年)

* 期限及金额: 一年不超40亿元,三/七年不超60亿元,五/10年期不超70亿元

* 招标时间: 1/3/5年 周二(9日)9:30-10:30

7/10年 周二(9日)9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.33%-3.43%、3.83%-3.93%、4.04%-4.11%、4.17%-4.28%、4.27%-4.34%

* 预测均值: 3.38%、3.88%、4.08%、4.22%、4.30%

路透北京10月8日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将第二次增发其38-42期固息债.路透调查显示,虽然国庆长假前期金融债收益率有所回落,但整体水平仍接近年内高位;且明日新债发行正值周二公开市场操作,料央行将继续通过逆回购投放资金,缓和略吃紧的流动性,这些均可支撑机构参与热情,料新债定价不脱二级市场.

业内人士并称,虽然资金面压力有望减缓,但是短期资金成本或难现大幅下行,这样的预期将抑制短端需求,中长期限债券的回报对投资者更具吸引力.

上海一银行交易员分析认为,当前国开债收益率水平整体接近年内高位,对配置资金而言,具有比较明显的投资持有价值,从上一次增发情况看,中长期限品种需求较好亦反映出配置盘对近日收益率水平的认可;另外明日公开市场操作或对机构的需求起到提振作用.

第一创业证券最新报告称,展望四季度,央票到期量达2,590亿元人民币,财政存款也多集中在11、12月投放,外汇占款增量受海外量化宽松政策的影响料由负转正,因此季内资金面有望明显改善,前期资金紧张对债市的负面影响将逐渐消退."当前金融债收益率上行的风险有限,近期将是非常好的配置时期."

不过上述上海的交易员并强调,不能忽略的是,此次发行与前次仅隔五个交易日,过高的发行频率可能会对此次发行需求形成一定冲击.

国开行9月25日第一次增发的38-42期固息债,三年以上品种收益率均低于预期,且认购情况相对较好,显示其投资价值得到机构认可;一年期品种方面,则受趋紧的流动性影响,收益率有所走高,投标倍数亦处低位.[ID:nSB1795366]

而华中一银行交易员提到,以当前资金成本,在债券交易时更青睐于关注中长期品种,且今日资金利率出现上行,如果明天延续这一势头,料一定程度上抑制一年期新债配置热情.

中国银行间市场周一主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS明显上行.国庆长假后首日即面临存款准备金例行调整日,机构为应对备付压力,盘初多心态谨慎,致回购利率开高;不过随着大行逐步入场出钱,尽管利率仍高位盘旋,但资金稍紧局面已趋缓.[CN/CN]

银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值最新分别为3.4077%、3.8981%、4.0842%、4.2430%和4.3043%.

本次债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%.各品种均无兑付手续费.

第38-42期第二次增发

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发行总量 至多300亿

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%

招标时间 10月9日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/10年:单一利率(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种利率(美国式)招标方式

缴款日 10月15日

起息日 9月17日

分销期 9月26日-10月10日

上市日 一年:10月17日;

三年、五年、七年和10年:10月19日

基本承销额 不设立

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)