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市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 22:22 BJT

〔美国热股〕TPC GROUP收到Innospec的收购报价高于其他两家私募企业

路透10月8日电---化工产品生产企业TPC GROUP INC TPCG.O表示,其收到Innospec(IOSP.O)价值7.213亿美元的收购报价,超过了私募股权投资公司First Reserve Corp和SK Capital Partners提出的收购要约报价.

在周一早盘交易中,TPC GROUP股价大涨11.13%,至45.20美元;Innospec下挫1.39%,至33.87美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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