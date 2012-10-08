〔英国债市〕英债上扬,受助于英国或进一步削减支出和西班牙忧虑

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透伦敦10月8日电---英债周一上扬,之前一个交易日大跌,英国将进一步削减公共开支的可能性和围绕西班牙的不确定性支撑市场.
12月英债期货FLGZ2收涨43个跳动点,报120.37,可比德债期货上扬52个跳动点.
上周五,英债期货触及9月25日以来最低,因美国失业率意外降至近四年低位.
"市场感觉对美国就业数据的解读有些过度,"RBC Capital Markets的策略师Sam Hill表示.
英国财政大臣奥斯本周一表示,如果连任,英国保守党将每年削减政府在社会福利方面的支出100亿英镑(160亿美元).
另外,欧元区财长一致为西班牙辩护,称该国不需要救助,至少目前如此.
不过,这并未完全消除对西班牙的忧虑,使避险资产受到支撑.
10年期英债GB10YT=RR收益率跌5个基点,报1.725%,与可比德债收益率差扩阔1个基点,至26个基点.
在周二进行2032年到期英债标售前,在20年或之后到期的英债表现不及较短期英债.另外,本月稍后将进行新的2044年到期英债银团销售也令较长期英债承压.
英国将于周二公布工业生产和贸易数据.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。