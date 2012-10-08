〔欧元债市〕德债反弹,因亚洲成长忧虑打压股市

* 德债上扬,因全球成长前景打压股市

* 西班牙公债收益率小涨,市场担忧该国是否会求助

* 欧元区财长称:西班牙目前不需要救助

路透伦敦10月8日电---德国公债期货周一上涨,对全球经济成长的忧虑重燃以及对西班牙何时求助的疑问刺激对避险公债的需求.

全球成长忧虑重燃,之前世界银行下调对中国的成长预期,致使投资者对诸如股市等风险较高资产的胃纳降低,提振德债从上周五触及的低位反弹.

西班牙公债收益率小幅上扬,未来几天可能进一步走高,因市场将继续寻找西班牙求助,以激活欧洲央行购债计划,从而压低其借贷成本的明确迹象.

欧元区财长周一表示,西班牙目前不需要救助,该国正在进行经济改革,且成功从金融市场融资.

德国倾向于将西班牙救助与塞浦路斯救助和希腊修改后的第二批救助联系起来.

德债期货FGBLc1攀升52个跳动点,收报141.39,市场成交清淡,因美国债市因假休市.10年期德债收益率回落4个基点,报1.48%.德债期货上周五录得80个跳动点的跌幅,因美国非农就业报告强劲.

"市场上周五受美国就业数据的影响有些超卖,"一位交易商称,"在上周五下跌后,我做多德债."

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB升3个基点,收报5.74%.意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB也上扬3个基点,收报5.08%.

10年期西班牙/德国公债收益率差扩阔8个基点,至426个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>