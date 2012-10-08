〔金属期市〕期铜跌至逾一周低位,因美元走强及需求具有不确定性

* 由于美国非农就业数据改善,市场担心美联储可能终结第三轮量化宽松政策

* 世界银行调降亚太地区经济增长预估

* 中国铜需求依旧低迷,现货价格较低

路透伦敦10月8日电---铜价周一跌至逾一周最低位,因美元上涨及人们持续担心铜消费大国中国的需求前景.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收盘时没有交投,但买价较上周五收盘时的8,295美元为低,报8,180美元.稍早铜价触及9月末以来最低水准8,128美元.

"过去几周来铜价上涨,受第三轮量化宽松政策的支撑,而非受益于基本面.铜价早该回调,我们认为铜价有可能跌至位于7,800美元附近的200日移动均线,"T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称.

"我们需要更清楚地知道中国制造业的状况,这对于铜价走向至关重要."

自9月初以来铜价已累计上涨约8%,并触及四个半月高位8,422美元,受益于美联储第三轮量化宽松政策,欧洲央行的购债承诺,以及中日的刺激措施.

世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于预估之虞.[ID:nSB2035097]

投资者将关注下周末中国将公布的第三季经济增长数据,分析师预计该数据将显示第三季是年内表现最差的三个月.中国亦料将于周六公布9月进出口数据.

另外欧元兑美元下跌,增加了金属价格的压力,因投资者在第三季财报公布前越加谨慎.

其他打压金属价格的因素是,西班牙申请救助时机的不确定性,稍后将举行的欧元区财长会议料不会有什么进展.

上周五美元上涨,因数据显示美国9月失业率降至近四年低点,不过该数据亦令人担心美联储的量化宽松政策可能提前结束.

法国巴黎银行分析师Stephen Briggs称,关于非农就业数据的其他忧虑也可能打压金属."说实在的,失业率下降有许多疑问,这可能是统计异常,"

"今天充斥着避险情绪,就基本金属来说没什么特别的因素,自8月初以来就走势相当好,所以可能将出现修正行情."

周一日本和美国适逢公众假期,料将抑制交投活动.

**需求低迷**

在中国,交易商在结束一周长假后返回市场,寻找需求改善的信号.

"对于中国下游需求低迷的情势,投资者十分沮丧.铜的现货价仍较近月期货价格有较大贴水.如果这一情况继续,期铜价格可能有更多下跌空间,"东方期货衍生品主管Andy Du称.

收盘时,中国现货铜价较上海期交所10月合约<SCFc1 SHMETC>贴水150元人民币,暗示消费者需求仍疲弱.现货铝,锌和铅价格都低于上海近月期货价格.

LME三个月期锡CMSN3收报22,100美元,低于上周五收盘时的22,400美元.

LME三个月期锌CMZN3收报2,035美元,上周五收盘报2,075美元,稍早触及9月中以来最低价2,034美元.

三个月期铅CMPB3收报2,260美元,上周五收报2,288美元.

期铝CMAL3从上周五的2,100美元跌至2,081.75美元,稍早触及逾一周最低水准2,071.

期镍CMNI3尾盘时没有成交,买价报18,070美元,上周五收盘报18,300.稍早触及逾一周来最低水准17,950美元.

以下为1605GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 377.00 -0.95 -0.25 344.75 9.35

LME期铝 2082.00 -28.00 -1.33 2020.00 3.07

LME期铜 8175.25 -119.75 -1.44 7600.00 7.57

LME期铅 2256.00 -32.00 -1.40 2034.00 10.91

LME期镍 18041.00 -259.00 -1.42 18650.00 -3.27

LME期锡 22030.00 -370.00 -1.65 19200.00 14.74

LME期锌 2034.25 -40.75 -1.96 1845.00 10.26

上海期铝 15650.00 -110.00 -0.70 15845.00 -1.23

上海期铜 58990.00 -780.00 -1.31 55360.00 6.56

上海期锌 15460.00 -220.00 -1.40 14795.00 4.49

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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