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市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 03:52 BJT

〔全球金市〕金价走低,录得8月以来最大两日跌幅

* 在美国9月就业数据公布后,买家对金价短期走势持谨慎态度

* 看涨人士预计金价在未来数月将升穿每盎司1,800美元

* ETP的黄金持有量创纪录高位

* 南非矿工稍乱持续,但铂金价格回落

路透纽约10月8日电---金价周一走低,延续前一交易日的跌势,录得自8月来最大两日跌幅,因在美国上周公布乐观的就业数据后,买家对金价前景持谨慎态度.

美元兑欧元EUR=从两周低位反弹,投资者关注短期内美国经济复苏力道将强于欧洲和亚洲,并促使美国联邦储备理事会(FED,美联储)提前结束最新实施的刺激举措的可能性.美联储近期推出的新一轮刺激举措提振金价.

"如果未来美国数据略微改善,这将给美国经济复苏带来进一步支撑,美元将进一步走强,"花旗集团的分析师David Wilson表示.

上周五公布的数据显示,美国9月就业岗位增加11.4万个,失业率意外跌至7.8%,为奥巴马总统上任以来最低.

在周一的交易中,现货金XAU下跌约0.4%,1800 GMT,徘徊在1,780美元左右,延续周五0.5%的跌势.

根据汤森路透数据,自上周四结算后现货金录得近1%的跌幅,此为8月以来最大两日跌幅.

交投最活跃的纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价跌0.3%,或5.10美元,至每盎司1,775.70美元.

年内迄今,金价累积上扬逾13%,有望录得连续第12年收涨.

市场看涨人士乐观地认为,未来数月金价将升穿每盎司1,800美元,受助于全球成长挣扎,如果美国经济疲态不再持续的话.

世界银行调降东亚和太平洋地区的经济成长预期,称中国面临成长放缓可能加剧,且持续时间长于许多分析师预期的风险.

黄金买盘动能可能放缓,但通过上市交易产品(ETP)的持续黄金净流入反应出的长期需求仍十分健康.

到周五收盘时,ETP的黄金持有量触及纪录新高7,472.5万盎司.年内迄今,黄金持有量净增570万盎司,其中450万盎司是在过去两个月流入的.

其他贵金属方面,现货银XAG=回落1.4%,报盎司33.98美元,过去两个交易日的累积跌幅为逾3%,抹去过去两周的累积涨幅.

现货铂金XPT=跌0.9%,报每盎司1,689美元.现货钯金XPD=挫0.5%,报每盎司653.47美元.

南非多数地区的铂金生产仍处于瘫痪状态,矿工罢工使包括Anglo American Platinum (AMSJ.J)在内的部分全球最大铂金矿停产.(完)

--编译 母红;审校 李军

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