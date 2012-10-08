〔全球金市〕金价走低,录得8月以来最大两日跌幅

徽商期货：利空叠加，大连豆粕价格将继续下行
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
* 在美国9月就业数据公布后,买家对金价短期走势持谨慎态度
* 看涨人士预计金价在未来数月将升穿每盎司1,800美元
* ETP的黄金持有量创纪录高位
* 南非矿工稍乱持续,但铂金价格回落
路透纽约10月8日电---金价周一走低,延续前一交易日的跌势,录得自8月来最大两日跌幅,因在美国上周公布乐观的就业数据后,买家对金价前景持谨慎态度.
美元兑欧元EUR=从两周低位反弹,投资者关注短期内美国经济复苏力道将强于欧洲和亚洲,并促使美国联邦储备理事会(FED,美联储)提前结束最新实施的刺激举措的可能性.美联储近期推出的新一轮刺激举措提振金价.
"如果未来美国数据略微改善,这将给美国经济复苏带来进一步支撑,美元将进一步走强,"花旗集团的分析师David Wilson表示.
上周五公布的数据显示,美国9月就业岗位增加11.4万个,失业率意外跌至7.8%,为奥巴马总统上任以来最低.
在周一的交易中,现货金XAU下跌约0.4%,1800 GMT,徘徊在1,780美元左右,延续周五0.5%的跌势.
根据汤森路透数据,自上周四结算后现货金录得近1%的跌幅,此为8月以来最大两日跌幅.
交投最活跃的纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价跌0.3%,或5.10美元,至每盎司1,775.70美元.
年内迄今,金价累积上扬逾13%,有望录得连续第12年收涨.
市场看涨人士乐观地认为,未来数月金价将升穿每盎司1,800美元,受助于全球成长挣扎,如果美国经济疲态不再持续的话.
世界银行调降东亚和太平洋地区的经济成长预期,称中国面临成长放缓可能加剧,且持续时间长于许多分析师预期的风险.
黄金买盘动能可能放缓,但通过上市交易产品(ETP)的持续黄金净流入反应出的长期需求仍十分健康.
到周五收盘时,ETP的黄金持有量触及纪录新高7,472.5万盎司.年内迄今,黄金持有量净增570万盎司,其中450万盎司是在过去两个月流入的.
其他贵金属方面,现货银XAG=回落1.4%,报盎司33.98美元,过去两个交易日的累积跌幅为逾3%,抹去过去两周的累积涨幅.
现货铂金XPT=跌0.9%,报每盎司1,689美元.现货钯金XPD=挫0.5%,报每盎司653.47美元.
南非多数地区的铂金生产仍处于瘫痪状态,矿工罢工使包括Anglo American Platinum (AMSJ.J)在内的部分全球最大铂金矿停产.(完)
--编译 母红;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
有传港股近周升势，内地养老基金入市为推手之一。人社部副部长游钧最新就透露，目前已有包括北京、上海等7省市，共计3,600亿元人民币的基本养老基金，开始委托进行投资运营。看来，市场传闻都有几成真，养老基金保值需要分散投资，做好地域风险的管理，部分投入港股是一法。中资股逐个股类被抽升，内险、内房、内银、券商、基建股、周期股份，最终股价当然是有升也有回，盈利面将是判断股价回落幅度合理性的硬道理。最新据瑞信指出，中资周期股于今年首季的业绩仍然为佳，若如是，该类股份将于后市维持大涨小回之格局。中资股已作开路先锋，昨日开始有套利回吐，接着还要看非中资蓝筹的表现。近日金手指大摩，就又刊报告唱好友邦保险（01299），将于下周五（24日）公布2016财年全年业绩，预期公司股息及资本回报有潜在空间提升，或将可成催化剂，目标价上望60元，股价昨应声上扬3.4%至49元，有望回补去年11月下跌裂口区49.4元至50.7元。
周五美股三大指数均上扬，但升幅不算大，相信后市要等美国总统特朗普减税方案出炉才会再有突破。恒指年初至今升了9%，上周攻破24000点，有大成交配合。不过，在此水平不少蓝筹的估值并不便宜，好淡角力，不宜高追，而两会前内房政策风险增加，更须提防。