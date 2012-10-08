〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,受部位调整及中国经济成长忧虑拖累

徽商期货：利空叠加，大连豆粕价格将继续下行
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
路透10月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,交易商指因市场担心全球大豆购买大国中国的经济状况,以及美元走强和美国政府公布月度作物报告前的部位调整.
世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于预估之虞.[ID:nSB2035097]
美国大豆收割期延长令人关注收割压力.美国农业部将于周二公布月度收割进度报告,因公众假期较常规时间晚一天.交易商预计美国大豆收割大致已完成三分之二.
CBOT大豆远月合约因预计南美大豆收割量创纪录高位而承压.巴西本地预测机构Somar称,本周稍后巴西大豆种植带的降雨将蔓延且雨势加大,这将改善土壤湿度.
市场因空头回补而获得支撑.11月大豆期货SX2守住在15.36-1/4美元左右的100日移动均线这一技术支撑位.
在美国农业部周四公布10月供需报告前,路透调查26位分析师平均预计,美国2012年大豆产量为27.59亿蒲式耳,高于农业部9月时预估的26.34亿蒲式耳.
分析师平均预计2012/13年美国大豆期末库存为1.34亿蒲式耳,高于农业部9月时预计的1.15亿蒲式耳.
指标CBOT-11月大豆合约SX2收低1/2,报每蒲式耳15.51美元.
10月豆粕合约SMc1收高3.8美元,报每短吨478.50美元.
10月豆油合约BOc1收低0.28美分,报每磅50.48美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为220,406口,豆粕期货为40,267口,豆油期货为115,628口.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
有传港股近周升势，内地养老基金入市为推手之一。人社部副部长游钧最新就透露，目前已有包括北京、上海等7省市，共计3,600亿元人民币的基本养老基金，开始委托进行投资运营。看来，市场传闻都有几成真，养老基金保值需要分散投资，做好地域风险的管理，部分投入港股是一法。中资股逐个股类被抽升，内险、内房、内银、券商、基建股、周期股份，最终股价当然是有升也有回，盈利面将是判断股价回落幅度合理性的硬道理。最新据瑞信指出，中资周期股于今年首季的业绩仍然为佳，若如是，该类股份将于后市维持大涨小回之格局。中资股已作开路先锋，昨日开始有套利回吐，接着还要看非中资蓝筹的表现。近日金手指大摩，就又刊报告唱好友邦保险（01299），将于下周五（24日）公布2016财年全年业绩，预期公司股息及资本回报有潜在空间提升，或将可成催化剂，目标价上望60元，股价昨应声上扬3.4%至49元，有望回补去年11月下跌裂口区49.4元至50.7元。
周五美股三大指数均上扬，但升幅不算大，相信后市要等美国总统特朗普减税方案出炉才会再有突破。恒指年初至今升了9%，上周攻破24000点，有大成交配合。不过，在此水平不少蓝筹的估值并不便宜，好淡角力，不宜高追，而两会前内房政策风险增加，更须提防。