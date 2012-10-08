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市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 05:52 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,受部位调整及中国经济成长忧虑拖累

路透10月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低,交易商指因市场担心全球大豆购买大国中国的经济状况,以及美元走强和美国政府公布月度作物报告前的部位调整.

世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于预估之虞.[ID:nSB2035097]

美国大豆收割期延长令人关注收割压力.美国农业部将于周二公布月度收割进度报告,因公众假期较常规时间晚一天.交易商预计美国大豆收割大致已完成三分之二.

CBOT大豆远月合约因预计南美大豆收割量创纪录高位而承压.巴西本地预测机构Somar称,本周稍后巴西大豆种植带的降雨将蔓延且雨势加大,这将改善土壤湿度.

市场因空头回补而获得支撑.11月大豆期货SX2守住在15.36-1/4美元左右的100日移动均线这一技术支撑位.

在美国农业部周四公布10月供需报告前,路透调查26位分析师平均预计,美国2012年大豆产量为27.59亿蒲式耳,高于农业部9月时预估的26.34亿蒲式耳.

分析师平均预计2012/13年美国大豆期末库存为1.34亿蒲式耳,高于农业部9月时预计的1.15亿蒲式耳.

指标CBOT-11月大豆合约SX2收低1/2,报每蒲式耳15.51美元.

10月豆粕合约SMc1收高3.8美元,报每短吨478.50美元.

10月豆油合约BOc1收低0.28美分,报每磅50.48美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为220,406口,豆粕期货为40,267口,豆油期货为115,628口.(完)

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--编译 于春红;审校 母红

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