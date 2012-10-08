〔国际油市〕油价受成长忧虑拖累下挫,但中东供应中断担忧提供支撑

徽商期货：利空叠加，大连豆粕价格将继续下行
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
* 世界银行称中国经济放缓可能加剧
* 在叙利亚炮火致使数人死亡后,土耳其再度实施报复性炮击
* API将于周三公布上周库存数据
路透纽约10月8日电---油价周一在震荡交投中走低,因担忧中国经济放缓,以及欧洲债务危机将限制对石油的需求,但对中东动荡可能导致供应中断的忧虑限制跌幅.
土耳其和叙利亚两国连续第六日互相炮击,使市场关注该地区冲突范围将扩大的威胁,布兰特原油期货因此受到支撑.
在结算后的交易中,布兰特原油期价上扬,价格拉锯走势持续.
世界银行调降东亚和太平洋地区的经济成长预期,称中国面临成长放缓可能加剧,且持续时间长于许多分析师预期的风险.消息公布后,油价承压.
欧元兑美元和日圆从两周高位回落,在欧元区财长表示西班牙目前不需要救助后,围绕该国的不确定性犹存.[FRX/CN]
美元.DXY普遍走强,使诸如原油等以美元计价的商品承压.
对亚洲成长的忧虑重压全球和美国股市.
11月布兰特原油期货LCOc1跌0.20美元,结算价报每桶111.82美元,盘中跌至110.54美元的日低后反弹.日高为112.24美元,高于200日移动均线切入位112.15美元,这是关注技术图表的交易商密切关注的技术水准.
美国11月原油期货CLc1连跌第二日,下跌0.55美元,结算价报每桶89.33美元,价格重回100日移动均线切入位89.88美元之下,这也是上周五的结算价.
布兰特原油期货较美国原油期货的溢价增至22.49美元,盘中触及22.92美元.
原油总成交量清淡,布兰特原油成交量较30日均值低16%,美国原油成交量较30日均值低27%.
美国RBOB汽油RBc1结算价跌2%,或近6美分,报每加仑2.8931美元,盘中交易区间为2.8890-2.9729美元,使汽油价格陷于100日和200日移动均线之间.
美国取暖油期货HOc1跌1.16美分,结算价报3.1443美元.
周一为哥伦布日,美国联邦机构将推迟公布本周库存报告.美国石油协会(API)将于周三2030 GMT公布库存报告.美国能源资料协会(EIA)将于周四公布库存报告.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
11月原油 89.33 -0.55 -0.6% 88.21 89.89 182,328 279,131
12月原油 89.73 -0.54 -0.6% 88.61 90.26 75,607 110,580
11月RBOB汽油 2.8931 -0.0594 -2.0% 2.8890 2.9636 35,568 59,353
12月RBOB汽油 2.7623 -0.0383 -1.4% 2.7584 2.8035 32,682 43,662
11月取暖油 3.1443 -0.0116 -0.4% 3.1206 3.1704 44,631 59,092
12月取暖油 3.1264 -0.0094 -0.3% 3.1009 3.1479 31,141 42,859
ICE合约
11月布兰特 111.82 -0.20 -0.2% 110.54 112.24 165,979 237,738
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 377,734 574,256 524,210 1,570,173 -12,910
汽油 102,767 151,151 151,548 276,495 -1,151
取暖油 119,508 164,962 151,020 318,271 4 (完)
--编译 母红;审校 李军
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
有传港股近周升势，内地养老基金入市为推手之一。人社部副部长游钧最新就透露，目前已有包括北京、上海等7省市，共计3,600亿元人民币的基本养老基金，开始委托进行投资运营。看来，市场传闻都有几成真，养老基金保值需要分散投资，做好地域风险的管理，部分投入港股是一法。中资股逐个股类被抽升，内险、内房、内银、券商、基建股、周期股份，最终股价当然是有升也有回，盈利面将是判断股价回落幅度合理性的硬道理。最新据瑞信指出，中资周期股于今年首季的业绩仍然为佳，若如是，该类股份将于后市维持大涨小回之格局。中资股已作开路先锋，昨日开始有套利回吐，接着还要看非中资蓝筹的表现。近日金手指大摩，就又刊报告唱好友邦保险（01299），将于下周五（24日）公布2016财年全年业绩，预期公司股息及资本回报有潜在空间提升，或将可成催化剂，目标价上望60元，股价昨应声上扬3.4%至49元，有望回补去年11月下跌裂口区49.4元至50.7元。
周五美股三大指数均上扬，但升幅不算大，相信后市要等美国总统特朗普减税方案出炉才会再有突破。恒指年初至今升了9%，上周攻破24000点，有大成交配合。不过，在此水平不少蓝筹的估值并不便宜，好淡角力，不宜高追，而两会前内房政策风险增加，更须提防。