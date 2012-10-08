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市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 06:46 BJT

****欧洲经济指标预测--10月9日-10月16日****

路透10月9日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------10月8日当周--------------------------------

10月9日(二)

0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至8月 -- 赤字855

0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差43

进口(亿欧元) -- 408.50

出口(亿欧元) -- 365.80

0830 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.7% -0.7%

(较上年同期) -2.5% -2.5%

0830 英国工业生产(较前月) 8月 -0.5% +2.9%

(较上年同期) -1.1% -0.8%

制造业产出(较前月) -0.6% +3.2%

(较上年同期) -0.6% -0.5%

0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 8月 逆差85 逆差71.5

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差40 逆差28.8

10月10日(三)

0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 +0.5% +1.1%

(较上年同期) +3.3% +3.1%

0645 法国工业生产(较前月) 8月 -0.2% +0.2%

0800 意大利工业生产(较前月) 8月 -0.4% -0.2%

(较上年同期) -10.1% -7.3%

10月11日(四)

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平

(较上年同期) +2.0% +2.0%

HICP(较前月) 持平 持平

(较上年同期) +2.1% +2.1%

0645 法国HICP(较前月) 9月终值 持平 +0.7%

(较上年同期) +2.5% +2.4%

扣除烟草的通胀 -- +0.7%

10月12日(五)

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 8月 -- 赤字25

0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平

(较上年同期) +3.2% +3.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.1% +2.1%

(较上年同期) +3.4% +3.4%

0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -0.4% +0.6%

(较上年同期) -4.2% -2.3%

--------------------------------10月15日当周--------------------------------

10月15日(一)

0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -- +0.5%

(较上年同期) -- -0.1%

10月16日(二)

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差26.53

意大利全球贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差44.9

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.5%

零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.9%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.9%

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差156

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.8% +0.4%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +1.7%

扣除烟草的HICP(较前月) -- +0.40%

(较上年同期) -- +2.50%

0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 -- 负18.2

ZEW现况指数 -- 正12.6(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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