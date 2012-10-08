欧洲经济指标预测--10月9日-10月16日****

徽商期货：利空叠加，大连豆粕价格将继续下行
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
路透10月9日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------10月8日当周--------------------------------
10月9日(二)
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至8月 -- 赤字855
0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差43
进口(亿欧元) -- 408.50
出口(亿欧元) -- 365.80
0830 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.7% -0.7%
(较上年同期) -2.5% -2.5%
0830 英国工业生产(较前月) 8月 -0.5% +2.9%
(较上年同期) -1.1% -0.8%
制造业产出(较前月) -0.6% +3.2%
(较上年同期) -0.6% -0.5%
0830 英国全球商品贸易收支(亿英镑) 8月 逆差85 逆差71.5
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差40 逆差28.8
10月10日(三)
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 9月 +0.5% +1.1%
(较上年同期) +3.3% +3.1%
0645 法国工业生产(较前月) 8月 -0.2% +0.2%
0800 意大利工业生产(较前月) 8月 -0.4% -0.2%
(较上年同期) -10.1% -7.3%
10月11日(四)
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.0%
HICP(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0645 法国HICP(较前月) 9月终值 持平 +0.7%
(较上年同期) +2.5% +2.4%
扣除烟草的通胀 -- +0.7%
10月12日(五)
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 8月 -- 赤字25
0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平
(较上年同期) +3.2% +3.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.1% +2.1%
(较上年同期) +3.4% +3.4%
0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 -0.4% +0.6%
(较上年同期) -4.2% -2.3%
--------------------------------10月15日当周--------------------------------
10月15日(一)
0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 -- +0.5%
(较上年同期) -- -0.1%
10月16日(二)
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差26.53
意大利全球贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差44.9
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.5%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.9%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.9%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差156
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.8% +0.4%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.7%
扣除烟草的HICP(较前月) -- +0.40%
(较上年同期) -- +2.50%
0900 德国ZEW经济景气判断指数 10月 -- 负18.2
ZEW现况指数 -- 正12.6(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
有传港股近周升势，内地养老基金入市为推手之一。人社部副部长游钧最新就透露，目前已有包括北京、上海等7省市，共计3,600亿元人民币的基本养老基金，开始委托进行投资运营。看来，市场传闻都有几成真，养老基金保值需要分散投资，做好地域风险的管理，部分投入港股是一法。中资股逐个股类被抽升，内险、内房、内银、券商、基建股、周期股份，最终股价当然是有升也有回，盈利面将是判断股价回落幅度合理性的硬道理。最新据瑞信指出，中资周期股于今年首季的业绩仍然为佳，若如是，该类股份将于后市维持大涨小回之格局。中资股已作开路先锋，昨日开始有套利回吐，接着还要看非中资蓝筹的表现。近日金手指大摩，就又刊报告唱好友邦保险（01299），将于下周五（24日）公布2016财年全年业绩，预期公司股息及资本回报有潜在空间提升，或将可成催化剂，目标价上望60元，股价昨应声上扬3.4%至49元，有望回补去年11月下跌裂口区49.4元至50.7元。
周五美股三大指数均上扬，但升幅不算大，相信后市要等美国总统特朗普减税方案出炉才会再有突破。恒指年初至今升了9%，上周攻破24000点，有大成交配合。不过，在此水平不少蓝筹的估值并不便宜，好淡角力，不宜高追，而两会前内房政策风险增加，更须提防。