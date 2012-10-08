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亚洲 | 2012年 10月 9日 星期二 06:33 BJT

《日本重要政经日程》--10月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月8日(一)

2350 - 8月经常账

10月9日(二)

-- - 国际货币基金组织(IMF)及世界银行年度会议(至10月14日)

-- - 财务省和世界银行在日本东北部城市仙台举行为期两天的活动,主题为灾害风险管理,仙台也是去年地震与海啸的受灾区.

0500 - 9月服务业景气判断指数.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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