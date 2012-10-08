《日本重要政经日程》--10月9日

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月8日(一)
2350 - 8月经常账
10月9日(二)
-- - 国际货币基金组织(IMF)及世界银行年度会议(至10月14日)
-- - 财务省和世界银行在日本东北部城市仙台举行为期两天的活动,主题为灾害风险管理,仙台也是去年地震与海啸的受灾区.
0500 - 9月服务业景气判断指数.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 孙茉莉;审校 徐文焰
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0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
金正男遇刺不足一周，北京宣布禁北韩煤炭进口，此占北韩总出口最少五分之一，对北韩与国际释出强烈信息。北韩桀骜难驯？北京还有力掣肘？事态又会否难脱谈判、破裂的循环呢？