〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆从两周高位回落,因西班牙不确定性(更新版)

(新增收盘表格)

* 欧元区财长称西班牙不需要帮助

* 欧元由上周五美国就业数据带动的升势消退

* 世界银行对中国经济发出预警,澳元触及三个月低点

路透纽约10月8日电---欧元兑美元和日圆周一从两周高位回落,因在欧元区财长表示,西班牙还不需要救助后,对西班牙是否寻求救助的不确定性犹存.

世界银行下调对东亚经济预估后对全球经济的担忧升温,且对企业业绩不安也令投资人转投避险货币.

欧元区财长周一表示,西班牙采取措施整顿经济、靠自己就能在金融市场成功集资,该国不需要救助,至少现在不需要.

市场焦点在是否及何时西班牙将寻求救助,该国正竭力控制公共财政并对银行资本重组.欧盟领导人下周末将会晤.

欧元兑欧元区财长会议无甚反应.因日本和北美假期,市场交投清淡.

"可能这种评论未必会对欧元有利,因市场仍希望西班牙申请救助,以此作为解决欧债危机向前迈出的一大步."富国汇市策略师Vassili Serebriakov表示.

欧元兑美元EUR=跌0.5%,报1.2973美元,上周五在美国公布9月失业率意外下滑,引发市场抛售美元和日圆较低风险资产后,欧元触及两周高位1.3071美元.周一,Reuters Dealing上约有价值41.3亿美元的欧元易手.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.9%,报101.60日圆,也从上周五触及的102.80日圆高位回撤.交易商报称有一美国投资银行抛盘,欧元/日圆跌穿200日移动均线切入位约101.75日圆后跌势加速.

周二美国铝业(AA.N)将为第三季业绩期揭开帷幕,投资人表现谨慎.

世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于预估之虞.[ID:nSB2035097]这也是投资人规避风险的另一个理由.

"不断有报告称第三季财报将疲弱,因此市场厌恶风险情绪普遍."Rabobank分析师Jane Foley表示.

一些策略师表示,本周欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)会议传出的消息可能正面,或许能提振欧元.

摩根士丹利建议在1.2950美元买入欧元,目标1.3400,止损位在1.2870美元.

欧元兑美元自7月底触及两年低点1.2040美元后已攀升逾7%,受欧洲央行采取措施扶助应对欧债危机的希望提振.

较高收益货币澳元兑美元AUD=跌至三个月低点,之后反弹至1.0196美元,当日升0.2%.澳元对中国经济成长前景尤为敏感.

世界银行预计今年中国经济成长7.7%,之前预估为8.2%.

美元兑日圆JPY=跌0.4%,报78.32日圆,根据路透数据,日高报78.87日圆.

"给我的印象是,美元一升穿79日圆,就有许多卖家."法国农业信贷银行(Credit Agricole)全球外汇策略部门主管Mitul Kotecha表示.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2969 1.3033 -0.49 +0.19 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.32 78.65 -0.42 +1.79 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.58 102.51 -0.91 +2.03 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9330 0.9298 +0.34 -0.49 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6026 1.6134 -0.67 +3.16 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9766 0.9785 -0.19 -4.19 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0184 1.0181 +0.03 -0.40 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2095 1.2112 -0.14 -0.40 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8092 0.8079 +0.16 -2.85 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8188 0.8176 +0.15 +5.19 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7128 5.6771 +0.63 -4.41 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4077 7.4040 +0.05 -4.27 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6372 6.5980 +0.59 -3.64 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6043 8.6095 -0.06 -3.47 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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