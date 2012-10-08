〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆从两周高位回落,因西班牙不确定性(更新版)

徽商期货：利空叠加，大连豆粕价格将继续下行
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
(新增收盘表格)
* 欧元区财长称西班牙不需要帮助
* 欧元由上周五美国就业数据带动的升势消退
* 世界银行对中国经济发出预警,澳元触及三个月低点
路透纽约10月8日电---欧元兑美元和日圆周一从两周高位回落,因在欧元区财长表示,西班牙还不需要救助后,对西班牙是否寻求救助的不确定性犹存.
世界银行下调对东亚经济预估后对全球经济的担忧升温,且对企业业绩不安也令投资人转投避险货币.
欧元区财长周一表示,西班牙采取措施整顿经济、靠自己就能在金融市场成功集资,该国不需要救助,至少现在不需要.
市场焦点在是否及何时西班牙将寻求救助,该国正竭力控制公共财政并对银行资本重组.欧盟领导人下周末将会晤.
欧元兑欧元区财长会议无甚反应.因日本和北美假期,市场交投清淡.
"可能这种评论未必会对欧元有利,因市场仍希望西班牙申请救助,以此作为解决欧债危机向前迈出的一大步."富国汇市策略师Vassili Serebriakov表示.
欧元兑美元EUR=跌0.5%,报1.2973美元,上周五在美国公布9月失业率意外下滑,引发市场抛售美元和日圆较低风险资产后,欧元触及两周高位1.3071美元.周一,Reuters Dealing上约有价值41.3亿美元的欧元易手.
欧元兑日圆EURJPY=跌0.9%,报101.60日圆,也从上周五触及的102.80日圆高位回撤.交易商报称有一美国投资银行抛盘,欧元/日圆跌穿200日移动均线切入位约101.75日圆后跌势加速.
周二美国铝业(AA.N)将为第三季业绩期揭开帷幕,投资人表现谨慎.
世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于预估之虞.[ID:nSB2035097]这也是投资人规避风险的另一个理由.
"不断有报告称第三季财报将疲弱,因此市场厌恶风险情绪普遍."Rabobank分析师Jane Foley表示.
一些策略师表示,本周欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)会议传出的消息可能正面,或许能提振欧元.
摩根士丹利建议在1.2950美元买入欧元,目标1.3400,止损位在1.2870美元.
欧元兑美元自7月底触及两年低点1.2040美元后已攀升逾7%,受欧洲央行采取措施扶助应对欧债危机的希望提振.
较高收益货币澳元兑美元AUD=跌至三个月低点,之后反弹至1.0196美元,当日升0.2%.澳元对中国经济成长前景尤为敏感.
世界银行预计今年中国经济成长7.7%,之前预估为8.2%.
美元兑日圆JPY=跌0.4%,报78.32日圆,根据路透数据,日高报78.87日圆.
"给我的印象是,美元一升穿79日圆,就有许多卖家."法国农业信贷银行(Credit Agricole)全球外汇策略部门主管Mitul Kotecha表示.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2969 1.3033 -0.49 +0.19 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.32 78.65 -0.42 +1.79 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 101.58 102.51 -0.91 +2.03 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9330 0.9298 +0.34 -0.49 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6026 1.6134 -0.67 +3.16 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9766 0.9785 -0.19 -4.19 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0184 1.0181 +0.03 -0.40 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2095 1.2112 -0.14 -0.40 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8092 0.8079 +0.16 -2.85 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8188 0.8176 +0.15 +5.19 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.7128 5.6771 +0.63 -4.41 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4077 7.4040 +0.05 -4.27 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.6372 6.5980 +0.59 -3.64 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6043 8.6095 -0.06 -3.47 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
有传港股近周升势，内地养老基金入市为推手之一。人社部副部长游钧最新就透露，目前已有包括北京、上海等7省市，共计3,600亿元人民币的基本养老基金，开始委托进行投资运营。看来，市场传闻都有几成真，养老基金保值需要分散投资，做好地域风险的管理，部分投入港股是一法。中资股逐个股类被抽升，内险、内房、内银、券商、基建股、周期股份，最终股价当然是有升也有回，盈利面将是判断股价回落幅度合理性的硬道理。最新据瑞信指出，中资周期股于今年首季的业绩仍然为佳，若如是，该类股份将于后市维持大涨小回之格局。中资股已作开路先锋，昨日开始有套利回吐，接着还要看非中资蓝筹的表现。近日金手指大摩，就又刊报告唱好友邦保险（01299），将于下周五（24日）公布2016财年全年业绩，预期公司股息及资本回报有潜在空间提升，或将可成催化剂，目标价上望60元，股价昨应声上扬3.4%至49元，有望回补去年11月下跌裂口区49.4元至50.7元。
周五美股三大指数均上扬，但升幅不算大，相信后市要等美国总统特朗普减税方案出炉才会再有突破。恒指年初至今升了9%，上周攻破24000点，有大成交配合。不过，在此水平不少蓝筹的估值并不便宜，好淡角力，不宜高追，而两会前内房政策风险增加，更须提防。