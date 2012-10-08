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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 06:33 BJT

《美国重要政经日程》--10月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)公布9月小型企业信心指数

1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽出口检验报告

1500 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售

1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月国库券

1700 - 财政部标售三年期公债

2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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