《美国重要政经日程》--10月9日

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)公布9月小型企业信心指数
1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽出口检验报告
1500 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售
1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月国库券
1700 - 财政部标售三年期公债
2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透东京2月20日 - 原油价格周一上涨，但涨幅很小，因投资者盘算美国活跃钻机数增加以及处于纪录高位的库存，是否会损害产油国减产以便让市场恢复平衡的努力。