《美国重要政经日程》--10月9日

意大利政治：前总理伦齐辞去民主党党魁，将谋求再次获选

路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。