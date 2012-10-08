《欧美金融市场假期一览表》--10月9日-12月31日

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
欧洲和美国金融市场假期如下:
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 王丽鑫
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透东京2月20日 - 原油价格周一上涨，但涨幅很小，因投资者盘算美国活跃钻机数增加以及处于纪录高位的库存，是否会损害产油国减产以便让市场恢复平衡的努力。