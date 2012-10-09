〔IMF报告〕首席经济学家称,中国、印度或巴西经济不会出现"硬着陆"

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透10月9日电---国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德称,认为中国、印度或巴西经济不会出现"硬着陆".
IMF首席经济学家表示,意大利、西班牙公债收益率下滑可能反映出市场假设这些国家将申请动用欧洲央行购债计划.
IMF官员称,中国已经对经济放缓做出适当应对,经济增长应该会逐步加速.
IMF官员并表示,不认为德国经济会出现衰退.(完)
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p