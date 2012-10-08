〔货币市场〕市场对于英国央行降息的押注似乎过度

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路透伦敦10月8日电---英国货币市场所反映出的未来数月英国央行降息的机率似乎过高,因为预计该央行更倾向于采用其它放松政策的工具,比如扩大资产购买计划的规模.

英镑隔夜银行间拆借平均利率(Sonia)远期合约显示,市场认为明年3月以前降息的可能性为60%左右,即便英国央行总裁金恩说过此举会损害一些金融机构,因此效果不佳.

"考虑到降息25个基点对于宏观经济的影响很可能非常小,很难说市场有理由抱有这么高的降息预期...宽松做法必定是继续采取常规的公债购买计划,"RBS利率策略师Simon Peck表示.

路透调查的分析师预测,英国央行将在11月把量化宽松计划扩大500亿英镑.

这将使总体资产购买规模扩大到4,250亿英镑.

由于市场已经消化了太多的降息预期,德意志银行建议保持英国公债空头仓位.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

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