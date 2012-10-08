〔货币市场〕市场对于英国央行降息的押注似乎过度

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
(敬告客户:路透新闻部预定从10月15日开始,取消纽约电头发稿的〔货币市场〕单篇报导.原报导内容将并入〔美国债市〕公债收盘报导[US/NCN]当中,不再单独发出.若货币市场有重大消息发生,路透将单独发出报导.如您有任何建议,请致函路透英文新闻部记者william.schomberg@thomsonreuters.com;或路透中文编译组meg.shen@thomsonreuters.com)
路透伦敦10月8日电---英国货币市场所反映出的未来数月英国央行降息的机率似乎过高,因为预计该央行更倾向于采用其它放松政策的工具,比如扩大资产购买计划的规模.
英镑隔夜银行间拆借平均利率(Sonia)远期合约显示,市场认为明年3月以前降息的可能性为60%左右,即便英国央行总裁金恩说过此举会损害一些金融机构,因此效果不佳.
"考虑到降息25个基点对于宏观经济的影响很可能非常小,很难说市场有理由抱有这么高的降息预期...宽松做法必定是继续采取常规的公债购买计划,"RBS利率策略师Simon Peck表示.
路透调查的分析师预测,英国央行将在11月把量化宽松计划扩大500亿英镑.
这将使总体资产购买规模扩大到4,250亿英镑.
由于市场已经消化了太多的降息预期,德意志银行建议保持英国公债空头仓位.(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。