〔货币市场〕美国国库券标售获得不错需求,交易商买走最大份额

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路透纽约10月9日电---美国周二例行标售的短期公债吸引强劲需求,所发行新债中的最大份额被交易商买走,而得标收益率则维持在低位,受到美国联邦储备理事会(美联储,FED)极低的隔夜拆借利率影响.

美联储在9月政策会议上表示,将维持联邦基金利率目标在0-0.5%的水平,并称其目前预期"联邦基金利率所处的极低水平可能至少会维持到2015年中期".

财政部标售了320亿美元三个月期国库券,得标利率为0.1000%,得标比例为72.35%.投标倍数为4.55倍.

财政部还标售了280亿美元六个月期国库券,得标利率为0.145%,得标比例为9.31%,投标倍数为4.68.

Jefferies & Co副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons表示,三个月期国库券得标利率较发行前交易低1个基点,是4月2日以来的公债标售中首见.

他说,此次国库券标售的吸引力可能在于2013年1月10日的到期日跨越了年末.4.55的投标倍数"正好是近期均值".与此同时,交易商买走了58.9%的新债,是4月2日以来最低的一次.

Simons表示,六个月期国库券标售的得标利率0.145%是8月20日以来得标利率最高的六个月券标售.4.68的投标倍数略低于近期均值,交易商获得了70.4%的新债,为9月10日以来最高.

"表面上看来,买方(buyside)本周的注意力放在三个月期标售上面."Simons称.

不过他认为,由于隔夜一般抵押品回购利率在25个基点左右,买方不太可能在国库券标售中表现出"巨大的热情",新债标售"将继续由交易商主导".

财政部还将于10月10日(周三)标售400亿美元四周期国库券,将于10月11日(周四)结算.(完)

--编译 徐文焰;审校

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