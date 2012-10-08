〔表格〕IMF对2012和2013年GDP的最新预测

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透10月8日电---国际货币基金组织(IMF)周一发布全球经济展望报告,更新了2012年7月发布的预测.以下为部分内容.
预测值是经过通胀调整的年度百分比变动.
实际值 预测 与7月展望报告的差异
2011 2012 2013 2012 2013
全球产出 3.8 3.3 3.6 -0.2 -0.3
发达经济体 1.6 1.3 1.5 -0.1 -0.3
美国 1.8 2.2 2.1 0.1 -0.1
欧元区 1.4 -0.4 0.2 -0.1 -0.5
德国 3.1 0.9 0.9 0 -0.5
法国 1.7 0.1 0.4 -0.2 -0.5
意大利 0.4 -2.3 -0.7 -0.4 -0.4
西班牙 0.4 -1.5 -1.3 -0.1 -0.7
日本 -0.8 2.2 1.2 -0.2 -0.3
英国 0.8 -0.4 1.1 -0.6 -0.3
加拿大 2.4 1.9 2.0 -0.2 -0.2
其它发达经济体 3.2 2.1 3.0 -0.4 -0.4
亚洲新兴工业化经济体 4.0 2.1 3.6 -0.6 -0.6
新兴及发展中经济体 6.2 5.3 5.6 -0.3 -0.2
中欧与东欧 5.3 2.0 2.6 0.1 -0.2
独联体国家 4.9 4.0 4.1 -0.1 0
俄罗斯 4.3 3.7 3.8 -0.3 -0.1
不包括俄罗斯 6.2 4.7 4.8 0.2 0.2
亚洲发展中地区 7.8 6.7 7.2 -0.4 -0.3
中国 9.2 7.8 8.2 -0.2 -0.2
印度 6.8 4.9 6.0 -1.3 -0.6
东盟五国(ASEAN-5) 4.5 5.4 5.8 0 -0.3
拉美与加勒比地区 4.5 3.2 3.9 -0.2 -0.3
巴西 2.7 1.5 4 -1.0 -0.7
墨西哥 3.9 3.8 3.5 -0.1 -0.2
中东与北非 3.3 5.3 3.6 -0.2 0
撒哈拉以南非洲 5.1 5.0 5.7 -0.1 0
南非 3.1 2.6 3.0 0 -0.3(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
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