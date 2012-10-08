版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 06:28 BJT

〔表格〕IMF对2012和2013年GDP的最新预测

路透10月8日电---国际货币基金组织(IMF)周一发布全球经济展望报告,更新了2012年7月发布的预测.以下为部分内容.

预测值是经过通胀调整的年度百分比变动.

实际值 预测 与7月展望报告的差异

2011 2012 2013 2012 2013

全球产出 3.8 3.3 3.6 -0.2 -0.3

发达经济体 1.6 1.3 1.5 -0.1 -0.3

美国 1.8 2.2 2.1 0.1 -0.1

欧元区 1.4 -0.4 0.2 -0.1 -0.5

德国 3.1 0.9 0.9 0 -0.5

法国 1.7 0.1 0.4 -0.2 -0.5

意大利 0.4 -2.3 -0.7 -0.4 -0.4

西班牙 0.4 -1.5 -1.3 -0.1 -0.7

日本 -0.8 2.2 1.2 -0.2 -0.3

英国 0.8 -0.4 1.1 -0.6 -0.3

加拿大 2.4 1.9 2.0 -0.2 -0.2

其它发达经济体 3.2 2.1 3.0 -0.4 -0.4

亚洲新兴工业化经济体 4.0 2.1 3.6 -0.6 -0.6

新兴及发展中经济体 6.2 5.3 5.6 -0.3 -0.2

中欧与东欧 5.3 2.0 2.6 0.1 -0.2

独联体国家 4.9 4.0 4.1 -0.1 0

俄罗斯 4.3 3.7 3.8 -0.3 -0.1

不包括俄罗斯 6.2 4.7 4.8 0.2 0.2

亚洲发展中地区 7.8 6.7 7.2 -0.4 -0.3

中国 9.2 7.8 8.2 -0.2 -0.2

印度 6.8 4.9 6.0 -1.3 -0.6

东盟五国(ASEAN-5) 4.5 5.4 5.8 0 -0.3

拉美与加勒比地区 4.5 3.2 3.9 -0.2 -0.3

巴西 2.7 1.5 4 -1.0 -0.7

墨西哥 3.9 3.8 3.5 -0.1 -0.2

中东与北非 3.3 5.3 3.6 -0.2 0

撒哈拉以南非洲 5.1 5.0 5.7 -0.1 0

南非 3.1 2.6 3.0 0 -0.3(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐