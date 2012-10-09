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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 08:39 BJT

〔澳洲数据〕9月企业信心指数升至零,8月为负3--NAB

路透悉尼10月9日电---澳洲9月企业信心表现疲弱,需求迟滞令零售商和批发商苦不堪言,此外通胀压力极度低迷,增加了进一步降息的理由.

澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)通过对约400家企业的月度调查显示,澳元汇率升高,紧缩性财政政策以及商品价格疲弱令企业怨声载道.

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