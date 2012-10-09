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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 08:12 BJT

〔日本数据〕8月经常帐盈余意外较上年同期增4.2%,至4,547亿日圆

路透东京10月9日电---日本财务省周二公布数据显示,日本8月经常帐盈余较上年同期意外增加4.2%,但因中国经济放缓与欧债危机损及日本出口,经常帐收支前景依然不佳.

日本8月经常帐盈余为4,547亿日圆(58.2亿美元),路透调查预估中值为4,255亿日圆.这是日本连续第七个月录得经常帐盈余.

下表为数据细目,未经调整,单位为10亿日圆,括号内为分析师预估中值:

8月 7月 上年8月

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经常账收支 +454.7 (+425.5) +625.4 +436.3

贸易收支 -644.5 -373.6 -690.3

收入帐收支 +1,389.0 +1,422.1 +1,353.5

参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)

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--编译 隋芬;审校 张荻

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