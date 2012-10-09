〔日本数据〕8月经常帐盈余意外较上年同期增4.2%,至4,547亿日圆

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透东京10月9日电---日本财务省周二公布数据显示,日本8月经常帐盈余较上年同期意外增加4.2%,但因中国经济放缓与欧债危机损及日本出口,经常帐收支前景依然不佳.
日本8月经常帐盈余为4,547亿日圆(58.2亿美元),路透调查预估中值为4,255亿日圆.这是日本连续第七个月录得经常帐盈余.
下表为数据细目,未经调整,单位为10亿日圆,括号内为分析师预估中值:
8月 7月 上年8月
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经常账收支 +454.7 (+425.5) +625.4 +436.3
贸易收支 -644.5 -373.6 -690.3
收入帐收支 +1,389.0 +1,422.1 +1,353.5
参看完整表格,请连结财务省网站,网址(here)(完)
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--编译 隋芬;审校 张荻
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p