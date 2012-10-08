〔全球航运〕波罗的海乾散货运价上涨,得益于巴拿马型船舶运费上升

路透10月8日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上涨,因巴拿马型船舶运费上升.

波罗的海乾散货运价指数上涨0.91%,至883点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨8.19%至647点,日均获利上涨386美元至5,155美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌0.57%至1,921点,日均获利下降65美元,至11,172美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

上海螺纹钢期货周一上涨近2%,至近两个月的最高,因中国交易商结束一周长假重返市场,并憧憬着由于经济企稳,该国需求将回升.

钢铁的上涨表明铁矿石的价格本周可能反弹.中国钢厂也料将返回现货市场补足库存.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响干散货运输价格的一个重要因素.

RS Platou Markets周一在季度报告中称,"今年余下的时间及进入明年,船舶供应很可能持续以高速增长,超出船舶需求增长的速度,因此会限制获利的上行潜力."

报告并称,"不过,船舶供应增速会在2013年间大幅放缓,为下半年的改善奠定基础,并从2014年起持续反弹."

灵便型船舶日均获利下降4美元,报6,531美元.超灵便型船舶日均获利下跌44美元至8,271美元.(完)