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货币新闻 | 2012年 10月 9日 星期二 13:16 BJT

〔日本数据〕9月服务业景气判断指数降至41.2

路透东京10月9日电---日本周二公布的内阁府调查显示,日本9月服务业景气判断指数跌至41.2,受经济前景的疑虑升高所打压.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".

8月服务业景气判断指数为43.6.

内阁府自2001年8月开始汇整该数据.

内阁府称,近来日本经济在走软.之前内阁府称经济小幅回温,但力道疲软.

9月展望指数为43.5,前月为43.6.(完)

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--编译 张若琪;审校 戴素萍

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