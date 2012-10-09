〔日本数据〕9月服务业景气判断指数降至41.2

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透东京10月9日电---日本周二公布的内阁府调查显示,日本9月服务业景气判断指数跌至41.2,受经济前景的疑虑升高所打压.
这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由于这些人员较接近消费者和零售业,被称为"经济观察者".
8月服务业景气判断指数为43.6.
内阁府自2001年8月开始汇整该数据.
内阁府称,近来日本经济在走软.之前内阁府称经济小幅回温,但力道疲软.
9月展望指数为43.5,前月为43.6.(完)
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--编译 张若琪;审校 戴素萍
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p