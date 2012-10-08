〔IMF报告〕IMF调降中国和印度经济增长预估,近期前景面临下滑风险(更新版)

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路透10月9日电---国际货币基金组织(IMF)周二称,中国今年的经济增速料放缓至7.8%,并警告道若欧元区危机恶化和美国未能避免"财政悬崖",亚洲新兴经济体将面临风险.

不过IMF表示,若有必要一些亚洲国家还是有财政上的空间来支持经济,并重申一个一贯的看法,即包括中国在内的一些亚洲国家其汇率要弱于乐见的水准.

IMF大幅下调对印度的增长率预估,预测从近期到中期来看整个亚洲的增长都缺少活力,并提醒道中国投资热潮出现的任何降温都将会加大地区和德国制造商的牵绊.

IMF在其半年度的世界经济展望中称:"近期的经济增长前景面临下滑风险."

IMF预测全球第二大经济体--中国今年的经济增速将放缓至7.8%,明年将成长8.2%,6月和7月的降息带来提振.北京当局今年的经济增长目标为7.5%.

7月,IMF曾预期中国今明两年的经济增速将分别在8%和8.5%.