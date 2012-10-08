〔IMF报告〕美国必须避免财政悬崖的出现,加拿大应控制房地产泡沫(更新版)

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
* 美国和加拿大2012和2013年经济成长幅度料均为2%左右
* 美国若不能避免财政悬崖,GDP将受影响
* 美国必须采取进一步措施减轻房地产市场止赎危机
路透华盛顿10月8日电---国际货币基金组织(IMF)周一发布的10月全球经济展望报告称,美国经济今明两年将继续温和增长约2%,但必须避免在年底出现增税节支这样的"财政悬崖",否则经济将重新陷入衰退.
在其半年一度的全球经济展望报告中,IMF亦称加拿大经济增长幅度与美国大致相当,同时还必须小心谨慎以确保国内的房地产市场荣景不会转成泡沫破裂.
欧元区债务危机重燃对两个国家都构成风险,不过对美国的冲击更大,因美国是欧洲主要的贸易伙伴,欧元区危机令美国商品需求受到打压,并推高美元,使美国出口商品更为昂贵.
不过IMF在报告中表示,美国经济持续复苏最重大的威胁还是来自国内.
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。