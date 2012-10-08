〔IMF报告〕美国必须避免财政悬崖的出现,加拿大应控制房地产泡沫(更新版)

* 美国和加拿大2012和2013年经济成长幅度料均为2%左右

* 美国若不能避免财政悬崖,GDP将受影响

* 美国必须采取进一步措施减轻房地产市场止赎危机

路透华盛顿10月8日电---国际货币基金组织(IMF)周一发布的10月全球经济展望报告称,美国经济今明两年将继续温和增长约2%,但必须避免在年底出现增税节支这样的"财政悬崖",否则经济将重新陷入衰退.

在其半年一度的全球经济展望报告中,IMF亦称加拿大经济增长幅度与美国大致相当,同时还必须小心谨慎以确保国内的房地产市场荣景不会转成泡沫破裂.

欧元区债务危机重燃对两个国家都构成风险,不过对美国的冲击更大,因美国是欧洲主要的贸易伙伴,欧元区危机令美国商品需求受到打压,并推高美元,使美国出口商品更为昂贵.