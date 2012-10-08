〔金砖国家〕10月8日股汇市收盘纵览

路透10月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月8日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF下跌1.11%,报997.93点.

中国股市:沪综指周一缩量小幅收低.分析师指出,尽管最新中国制造业采购经理人指数(PMI)略有好转,监管层亦释放一些利多信号,但主板新股审核的恢复,仍令市场人气受打击,大盘未能延续长假前的反弹走势.沪综指.SSEC收报2,074.419点,跌11.750点,或0.56%;今日沪市A股成交金额为447亿元人民币,较上一交易日的647亿元下降三成.[.SSCN]

香港股市:收低结束五日连涨,中国在一周长假过后恢复交易,围绕中国经济放缓的担忧再次受到关注.恒生指数.HSI收低0.9%至20,824.56点.恒生国企指数.HSCE跌1.3%,在亚洲指标股指中跌幅居前.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一小幅收低.人民币中间价与节前基本持平,开盘延续节前强势再创汇改后新高,并接近1%的日波幅区间上限,但随后购汇盘释出令人民币脱离高位.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,580点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4452元.[CNY/CN]

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印度股市:连续第二日收低,创下7月27日以来的最大单日跌幅,锁定获利和企业前景担忧,冲击Reliance Industries等近期表现出众的个股.指标BSE指数.BSESN下跌1.21%或229.48点,收报18,708.98点,周五曾触及2011年5月2日以来的最高位.NSE指数.NSEI跌1.23%或70.95点,收报5,676点,周五触及2011年4月28日以来最高.[.BO][ID:nL3E8L860I]

印度汇市:印度卢比/美元跌1.5%降至一周低点,录得三个月来的最大单日跌幅,因在当地股市大跌的情况下托管银行买进美元,同时全球经济担忧削弱全球风险资产.卢比/美元INR=D2收报52.64/65.此前曾触及52.65,为10月1日以来的最低位.[INR/][ID:nL3E8L8718]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,492.510点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.01%至799.46点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.94%至31.16;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.37%,报40.42.

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巴西股市:巴西股市上涨,铁矿石价格反弹提振钢铁制造商股票,但全球经济相关忧虑打压其他主要拉美股市.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上升0.93%,至59,113.69点.淡水河谷(VALE5.SA)扬升2%,录得逾三周来的最大涨幅,对大盘升势贡献最大.[ID:nL1E8L8B2S]

巴西汇市:对于全球成长和欧元区的担忧打压拉美货币,但巴西雷亚尔几无变动,上周五该国央行出手干预.雷亚尔/美元BRBYBRL=几乎持平于2.030,因投资者不愿大举押注,担心央行干预.[ID:nL1E8L8AX0]

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南非股市:小幅收低,此前南非兰特ZAR=D3下跌逾2%,冲击Mr PriceMPCJ.J等依赖以美元计价进口商品的零售商,但激励出口商.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.55%至32,183.45点.综合指数.JALSH跌0.69%,报36,337.39点.[.J][ID:nL6E8L8KKT]

南非汇市:南非兰特/美元降至三年半低点,接近跌破关键的9.0关卡,因矿业和其他领域的罢工持续动摇投资者信心.1400GMT,兰特兑美元ZAR=D3下降1.5%,报8.9186,周五纽约收盘价为8.79.[ZAR/][ID:nL6E8L8HV9](完)