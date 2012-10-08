〔欧洲金融〕欧元区和IMF考虑延长希腊救助计划两年的问题--希腊财长

全球金市：金价持稳，美元走软和股市下滑带来支撑
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透卢森堡10月9日电---希腊财政部长史托纳拉斯表示,国际贷款方目前正在考虑多给希腊两年时间来实现削减预算赤字目标,而且延长两年所需资金可能无需欧元区额外提供.
史托纳拉斯表示,"...他们假定计划将持续到2016年,(预算赤字)与GDP之比将在2016年达到4.5%,而不是在2014年."
"其中暗含的假定是,该计划将延长期限,尽管前期已完成了较多的工作."
在被问及这是否意味着不需欧盟提供额外资金时,他说,"是的,我是这么认为的."
在被问及其他财长对此事的表态时,他说,"我们刚开始讨论,尚未做出决定."(完)
--编译 张涛;审校 徐文焰
0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
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